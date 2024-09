US-Behörden veröffentlichen Details zu Trump-Attentat

West Palm Beach: Am Tag nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf den früheren US-Präsidenten Trump haben die Behörden einige Ermittlungsergebnisse veröffentlicht. Demnach muss sich der Mann fast 12 Stunden lang mit seinem Sturmgewehr in einer Baumreihe rund um den Golfplatz aufgehalten haben. Dies zeigen laut Behörden die Handy-Standortdaten des Mannes. Bei ihm handelt es sich um einen 58-Jährigen, der Medienberichten zufolge als Bauunternehmer auf Hawai gearbeitet hat. Er soll bereits ein längeres Vorstrafenregister haben und sich in Online-Netzwerken immer wieder zu politischen Themen geäußert haben. Als Trump beim Golfspielen war, entdeckten Beamte des Secret Service den Bewaffneten im Gebüsch und eröffneten das Feuer. Zunächst konnte der Mann fliehen, er wurde aber kurz darauf gefasst und inzwischen auch einem Richter vorgeführt. Trump warf seiner demokratischen Kontrahentin Harris und Amtsinhaber Biden vor, mit ihrer Rhetorik die Gewalt gegen ihn angezettelt zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 20:00 Uhr