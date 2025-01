US-Behörden beginnen mit Abschiebung von Migranten

Washington: In den USA haben Behörden damit begonnen, Migranten ohne Papiere festzunehmen und abzuschieben. Wie eine Sprecherin von US-Präsident Trump im Onlinedienst X schrieb, wurden etwa 530 Migranten festgenommen und "hunderte" abgeschoben. Wörtlich sprach sie von der "größten Massenabschiebung der Geschichte", die im Gange sei. Trump hatte am Montag angekündigt, Millionen irregulärer Migranten abschieben zu wollen. An der Grenze zu Mexiko hatte er den Notstand ausgerufen.

