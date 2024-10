US-Außenminister Blinken ist wieder zu Vermittlungsgesprächen in Israel

Tel Aviv: US-Außenminister Blinken ist zu Vermittlungsgesprächen in Israel eingetroffen. Er will ausloten, ob es nach dem Tod des Hamas-Führers Sinwar neue Chancen für Verhandlungen zwischen Israel und der Palästinenser-Miliz gibt. Wenige Stunden vor Blinkens Ankunft gab es im Zentrum von Tel Aviv Luftalarm. Die israelische Armee sprach von fünf Geschossen, die aus dem Libanon abgefeuert worden seien. Die meisten wurden demnach abgefangen, ein Geschoss ging auf offenem Gelände nieder. Israel hatte am späten Abend mitgeteilt, dass die Armee innerhalb von 24 Stunden rund 300 Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2024 11:00 Uhr