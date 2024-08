US-Außenminister Blinken für neuen Vermittlungversuch in Israel eingetroffen

Tel Aviv: US-Außenminister Blinken ist am Abend für Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen nach Israel gereist. Für ihn ist es bereits der neunte Besuch in der Region seit dem Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas vor mehr als zehn Monaten. Blinken werde alle Parteien zu einem raschen Abschluss der Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe drängen, hieß es aus seinem Umfeld. Die Hamas hat sich derweil nun erstmals offiziell zum Ergebnis der jüngsten Vermittlerrunde in Doha geäußert. In der Mitteilung lehnte sie die Vorschläge für eine Waffenruhe ab. Die Palästinenserorganisation warf Israels Premier Netanjahu vor, eine Einigung zu blockieren.

