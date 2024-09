US-Amerikaner und Russen mit Sojus auf ISS angekommen

Moskau: Ein US-Amerikaner und zwei Russen sind mit einer Sojus-Raumkapsel in drei Stunden und knapp zehn Minuten zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Sie hob vom russischen Weltraumzentrum Baikonur in Kasachstan ab. Um 21.32 Uhr unserer Zeit meldete Roskosmos erfolgreiches Andocken. Die Kapsel hat 130 Kilogramm Fracht an Bord, darunter Vorrichtungen für Experimente. Sie soll 202 Tage im Weltall bleiben. Ungeachtet der schweren politischen Spannungen im Zuge des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine arbeiten Russland und die USA in der Raumfahrt weiter zusammen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2024 02:00 Uhr