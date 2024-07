Ursache für Hausexplosion in Memmingen könnte Gasaustritt gewesen sein

Memmingen: Die Ursache für das Explosionsunglück in einem Reiheneckhaus in Memmingen gestern Abend ist immer noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte nur, ein Gasaustritt sei möglich. Die Ermittlungen dauerten allerdings noch an. Das Gasnetz sei aktuell überprüft worden und sicher. Bei dem Unglück war ein 17jähriger Bewohner des Nachbarhauses getötet worden. Seine Leiche war am späten Abend gefunden worden. Der Bewohner des explodierten Gebäudes war zum Unglückszeitpunkt nicht daheim. Bei der Explosion war das Reiheneckhaus komplett zerstört worden, das daneben stehende Gebäude wurde schwer beschädigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 11:00 Uhr