Ursache für Flugzeugabsturz nahe Washington ist weiterhin unklar

Washington: Gut einen Tag nach dem Flugzeugunglück in den USA ist die Ursache für die Kollision weiter unklar. Mittlerweile konnten beide Flugschreiber geborgen werden. Experten erhoffen sich von den Daten darauf neue Erkenntnisse. Eine Passagiermaschine war am Mittwochabend in der Luft mit einem Militärhubschrauber zusammengestoßen und in den Fluss Potomac gestürzt. 67 Menschen sollen sich an Bord der beiden Maschinen befunden haben. Laut Medienberichten konnten Einsatzkräfte bisher 40 Leichen bergen. Bundeskanzler Scholz drückte US-Präsident Trump sein Beileid aus. Die Nachricht von der Kollision habe ihn tief erschüttert, so Scholz. Er sei in Gedanken bei den Familien der Opfer.

