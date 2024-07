Ursache für Explosion in Memmingen ist weiter unklar

Memmingen: Nach der Explosion in einem Wohnhaus geht die Suche nach der Ursache weiter. Ermittler untersuchen heute die Überreste des komplett zerstörten Gebäudes. Anwohner hatten von Gasgeruch berichtet, allerdings waren Leitungen und Anschlüsse laut Stadtverwaltung erst kürzlich routinemäßig überprüft worden – ohne Beanstandung. Die meisten Bewohner sind inzwischen in ihre Häuser zurückgekehrt, noch am Wochenende hatte das Technische Hilfswerk einen Großteil der Gebäude wieder freigegeben. Dächer waren provisorisch repariert und Fenster zugenagelt worden. Die Explosion am Freitagabend hatte eine enorme Wucht; im Nachbarhaus starb ein 17-Jähriger.

