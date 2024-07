Update-Fehler ist offenbar Ursache für IT-Chaos

Los Angeles: Die weltweiten IT-Störungen sind nach Angaben des Cybersicherheitsunternehmens Crowdstrike auf ein fehlerhaftes Programm-Update zurückzuführen. Dies habe Software unter anderem von Microsoft gestört. Man habe die Ursache erkannt und den Fehler mittlerweile behoben, hieß es von Crowdstrike. Erhebliche Behinderungen gibt es nach wie vor im Flugverkehr. Eurowings strich alle innerdeutschen Flüge sowie die Verbindungen von und nach Großbritannien mit Abflugzeit bis 15 Uhr. Man wolle damit das betroffene IT-System entlasten, erklärte ein Sprecher. Am Flughafen München fielen ebenfalls Flüge aus oder hatten erhebliche Verspätung. Auch an den Airports Nürnberg und Memmingen müssen Passagiere mit Verspätungen rechnen. Mit IT-Problemen kämpfen zudem Energieversorger, Kliniken, Supermärkte und die öffentliche Verwaltung. Die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, Plattner, sagte, sie erwarte nicht, dass die Probleme schnell behoben sein werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 15:00 Uhr