Unwetter sorgen in weiten Teilen Deutschlands für Überschwemmungen

Hamburg: In weiten Teilen Deutschlands haben wieder heftige Unwetter mit Starkregen und Gewittern gewütet. Die Zugstrecke zwischen Bremen und Hamburg wurde am Abend aufgrund von Unwetterschäden gesperrt. Viele Fernzüge von und nach Hamburg werden seit dem Abend umgeleitet oder fallen aus. In Dresden schlug ein Blitz in einen Supermarkt ein; zwei Beschäftigte mussten ins Krankenhaus. In Teilen Nordrhein-Westfalens, Hessens und Thüringens sorgten starke Regenfälle für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Auch in Bayern sind die Feuerwehren vielerorts im Einsatz, etwa in Franken und der Oberpfalz. Bei einem Blitzeinschlag auf einem Bauernhof im Kreis Lichtenfels gab es mehrere Leichtverletzte. Im Landkreis Forchheim löste ein Blitz einen Scheunenbrand aus; verletzt wurde niemand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2024 01:00 Uhr