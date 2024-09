Unwetter sorgen in Österreich und Osteuropa für erste Probleme

Frankfurt: Der Deutsche Wetterdienst warnt für heute vor teils ergiebigem Dauerregen. Besonders betroffen sind Südbayern und das östliche Sachsen. In Dresden versuchen Einsatzkräfte, Teile der eingestürzten Carolabrücke wegzuräumen, bevor der Elbpegel steigt. In Polen und Österreich sorgen die andauernden Niederschläge bereits für erste Probleme. Im Süden und Südwesten Polens wurde Hochwasseralarm ausgelöst. Die Regierung rief die Menschen in Flussnähe dazu auf, sich auf Stromausfälle und Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung einzustellen. In Österreich hat in den Bergen heftiger Schneefall für Chaos gesorgt. Es mussten Straßensperren errichtet werden. Ab 800 Metern herrsche Lawinengefahr, warnt das Bundesland Salzburg. Auch in Tschechien und der Slowakei rüsten sich die Einsatzkräfte gegen drohende Überflutungen. Örtlich werden hier bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 06:00 Uhr