Unwetter sorgen für zahlreiche Einsätze

München: Heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel haben in Bayern und anderen Bundesländern für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Bei Bad Endorf im Landkreis Rosenheim fuhr ein Zug auf einen umgestürzten Baum. Die rund 260 Passagiere wurden in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand. Auf der A9 bei Denkendorf im Landkreis Eichstätt überschlugen sich im Starkregen zwei Autos, dabei wurden drei Personen verletzt. In Straubing wurden Teile des Gäubodenvolksfests mithilfe von Lautsprecherdurchsagen geräumt, die geplante Lampionfahrt musste abgesagt werden. Von den Unwettern betroffen waren außerdem Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg, wo in Bruchsal ein Fluss über die Ufer trat und die Altstadt von Heidelsheim überflutet wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 09:00 Uhr