Unwetter sorgen für Überschwemmungen und Verkehrsprobleme

München: Schwere Unwetter haben in Teilen Deutschlands zu zahlreichen Einsätzen der Rettungskräfte geführt. Ein Schwerpunkt war Oberbayern. In der Nähe von Bad Endorf im Landkreis Rosenheim fuhr ein Eurocity-Zug gegen einen umgestürzten Baum. Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei niemand. Die 260 Passagiere wurden in Sicherheit gebracht. Der Streckenabschnitt war stundenlang gesperrt. Wegen des Starkregens überschlugen sich auf der A9 bei Denkendorf im Landkreis Eichstätt zwei Autos. Drei Personen wurden dabei verletzt. Betroffen von den Unwettern waren auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Dort meldeten die Einsatzkräfte vielerorts vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Probleme im Bahnverkehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 06:00 Uhr