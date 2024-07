Unwetter richten in Südbayern Schäden an

Wolfratshausen: In Südbayern haben starke Regenfälle und Sturmböen für viele Einsätze in der Nacht gesorgt. Besonders betroffen waren Schwaben und Oberbayern. Keller seien mit Wasser vollgelaufen, Bäume umgestürzt und zum Teil auf Straßen und Gleise gefallen. Das hat zu Verkehrsbehinderungen geführt. Wie ein Polizeisprecher in Kempten berichtete, seien die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern gewesen. Bis Mitternacht hat es in Schwaben etwa 320 unwetterbedingte Einsätze gegeben. Im Bereich des Polizeipräsidiums Süd, das für Oberbayern zuständig ist, mussten die Einsatzkräfte etwa 230 Mal ausrücken. Schwere Einsätze waren demnach nicht dabei. Verletzt wurde niemand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 07:00 Uhr