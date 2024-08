Unwetter in Franken sorgen für zahlreiche Einsätze

Nürnberg: Starke Unwetter haben am Nachmittag für zahlreiche Einsätze von Polizei, Technischem Hilfswerk und Feuerwehr gesorgt. In Mittelfranken war vor allem der Großraum Nürnberg betroffen. Hier wurden vielerorts Keller und Straßen überflutet. Stellenweise steckten Autoinsassen in Unterführungen fest, da sie aufgrund der Wassermassen nicht weiterfahren konnten. Im Nürnberger Land kam es vorübergehend zu einem Stromausfall. In Untermerzmach in Unterfranken ging nach einem Blitzeinschlag eine Lagerhalle in Flammen auf. Da dort mehr als 60 Autos untergebracht waren, wird laut Feuerwehr von einem Schaden von etwa fünf Millionen Euro ausgegangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2024 23:00 Uhr