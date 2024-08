Untersuchungshaft von Telegram-Chef Durow in Frankreich verlängert

Paris: Der in Frankreich festgenommene Chef der Messenger-App Telegram, Pawel Durow, muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wurde die Untersuchungshaft bis zum morgigen Mittwoch verlängert. Durow war am Samstagabend am Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen worden. Gegen ihn läuft eine gerichtliche Untersuchung. Die französischen Behörden werfen Telegram mangelnde Kooperation im Kampf gegen Internet- und Finanzkriminalität vor.

