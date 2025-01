Untersuchungshaft für Ex-Milliardär Benko

Wien: Der österreichische Immobilien-Mogul René Benko bleibt vorerst im Gefängnis. Ein Gericht in Wien hat Untersuchungshaft verhängt. Gestern hatte die Polizei ihn festgenommen. Es bestehe Verdunkelungsgefahr. Benko soll weiterhin ein Luxusleben geführt haben, obwohl er offiziell pleite ist. Er soll Teile seines Vermögens verheimlicht haben, so dass seine Gläubiger nicht darauf zugreifen können. Bei den Ermittlungen arbeitet die österreichische Wirtschafts-Staatsanwaltschaft eng mit den Justizbehörden in München und Berlin zusammen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 24.01.2025 16:00 Uhr