Untersuchungsausschuss zum Atom-Ausstieg nimmt Arbeit auf

Berlin: Mehr als ein Jahr nach dem Abschalten der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland prüft der Bundestag, ob beim Atomausstieg alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Dazu nimmt am Abend ein Untersuchungsausschuss seine Arbeit auf. Beantragt haben ihn die Unionsfraktionen. CDU und CSU werfen Umweltministerin Lemke und Wirtschaftsminister Habeck vor, den Weiterbetrieb von AKW in Deutschland nicht ergebnisoffen geprüft zu haben. Die beiden Grünen-Politiker weisen das zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2024 10:15 Uhr