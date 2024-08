Unternehmen wollen Home Office großenteils beibehalten

München: Nur vier Prozent der deutschen Unternehmen wollen Home Office abschaffen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Ifo-Instituts. Demnach wollen drei von vier Unternehmen die Möglichkeit, von Zuhause zu arbeiten, unverändert beibehalten. Das widerlegt laut Ifo-Institut die Auffassung, dass der Trend zurück in die Büros geht. Der Studie zufolge wollen elf Prozent der Unternehmen die Regeln für das Arbeiten von Zuhause sogar noch weiter lockern. Generell sei in fast 80 Prozent der Firmen in Deutschland Home Office grundsätzlich möglich, in Großunternehmen sei das mit 93 Prozent am häufigsten der Fall. Im Zuge der Corona-Pandemie habe sich das Arbeiten von Zuhause in vielen Betrieben fest etabliert, heißt es in der Studie.

