Universitäten schätzen Sanierungsstau auf 60 Milliarden Euro

Weimar: Die Universitäten in Deutschland brauchen nach eigenen Schätzungen etwa 60 Milliarden Euro - um zum Beispiel undichte Dächer oder marode Elektrik zu beheben. Die Zahl hat der Arbeitskreis Hochschulbau errechnet. Demnach wurde in die Kosten auch das Ziel der Klimaneutralität einbezogen. In den kommenden Tagen wollen die Kanzler der deutschen Universitäten in Weimar zu dem Thema beraten. Sie fordern von Bund und Ländern, die Problemlage anzuerkennen. Es brauche strukturierte Gespräche, wie sich der Sanierungsstau auflösen lasse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2024 10:00 Uhr