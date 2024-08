Uniper testet Wasserstoff-Speicher in ostfriesischem Salzstock

Krummhörn: Uniper stellt am Mittag den ersten unterirdischen Testspeicher für Wasserstoff vor. In einem Salzstock im ostfriesischen Krummhörn soll etwa zwei Jahre lang geprüft werden, wie Materialien und Technik mit dem Gas zurechtkommen. Ziel ist die Entwicklung eines Speichers für klimaneutral erzeugten Wasserstoff im kommerziellen Maßstab. Wie man Wasserstoff in porösem Gestein lagern kann, testet Uniper bereits seit einigen Monaten im oberbayerischen Bierwang.

