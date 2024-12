Unionskanzlerkandidat Merz fordert europäische Strategie für Ukraine

Kiew: Unions-Kanzlerkandidat Merz hat angesichts des anstehenden Machtwechsels in den USA vorgeschlagen, eine europäische Kontaktgruppe zu bilden, die die weitere Unterstützung der Ukraine koordiniert. Nach einem Treffen mit Präsident Selenskyi in Kiew sagte Merz, man müsse alle Eventualitäten durchdenken. Auf europäischer Seite brauche es eine gemeinsame Strategie, die nicht nur von Deutschland, Frankreich oder Großbritannien entwickelt werden könne. Wörtlich sagte er: "Wir müssen alles tun, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen, ohne Einschränkung." Zur Forderung nach einer Lieferung der reichweitenstarken deutschen Marschflugkörper vom Typ "Taurus" sagte Merz, an seiner Position habe sich nichts geändert. Er sei dafür, der Ukraine diese Waffe zur Verfügung zu stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 13:00 Uhr