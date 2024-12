Unionskanzlerkandidat Merz bekräftigt in Kiew Bereitschaft zur Lieferung des Taurus

Kiew: Bei seinem Besuch in der Ukraine hat sich Unions-Kanzlerkandidat Merz dafür ausgesprochen, dem Land deutsche Marschflugkörper vom Typ "Taurus" zu liefern. Nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsident Selenskyi sagte er, die Ukraine müsse "ohne Einschränkungen" die Möglichkeit haben, sich selbst zu verteidigen. Ziel jeglicher militärischer Unterstützung sei, "den Krieg so schnell wie möglich zu beenden und einen Frieden zu ermöglichen". Mit Blick auf den bevorstehenden Machtwechsel in den USA forderte Merz eine gemeinsame europäische Strategie für die Ukraine. Der ukrainische Präsident forderte für sein Land nach einem Ende des Kriegs Sicherheitsgarantien. Dabei verwies Selenskyi auf eine Idee des französischen Präsidenten Macron. Demnach könnte man Truppenkontingente anderer Staaten in der Ukraine stationieren, solange das Land selbst noch nicht Mitglied der NATO sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 14:00 Uhr