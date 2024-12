Union will mit Wahlkampfprogramm "das Land wieder nach vorne bringen"

Berlin: Die Union skizziert ihren künftigen Plan für Deutschland. Die Asylpolitik soll ein zentrales Thema in ihrem Programm für die Bundestagswahl werden. Das Papier liegt der ARD vor. Asylbewerber, die von einem EU- oder Schengen-Staat aus die Grenze überqueren wollen, sollen konsequent zurückgewiesen werden. Außerdem sollen weitere Länder zu sicheren Herkunftsländern erklärt und es soll auch wieder nach Syrien und Afghanistan abgeschoben werden. Darüber hinaus wollen CDU/CSU den Spitzensteuersatz senken und die Pendlerpauschale erhöhen und Eigentum für junge Familien mehr fördern. In der Gastronomie soll die Umsatzsteuer für Speisen wieder reduziert werden. Wie all das gegenfinanziert werden soll, dazu steht in dem Entwurf wenig.

