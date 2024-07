Union will Arbeitsunwilligen kein Bürgergeld mehr zahlen

Berlin: Die Union will offenbar im Falle eines Siegs bei der nächsten Bundestagswahl arbeitsunwilligen Bürgergeldempfängern die Unterstützung komplett streichen. Das hat CDU-Generalsekretär Linnemann in den Funke-Zeitungen angekündigt. Er sprach von einer sechsstelligen Zahl von Personen, die grundsätzlich nicht bereit seien, eine Arbeit anzunehmen. Bei diesen müsse der Staat davon ausgehen, dass sie nicht bedürftig sind. Die aktuelle Koalition aus SPD, Grünen und FDP plant, Job-Verweigerern das Bürgergeld für einige Monate zu streichen. Auch Schwarzarbeit soll so bestraft werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2024 03:00 Uhr