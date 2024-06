Union will Aktuelle Stunde im Bundestag zu Messerangriff von Mannheim

Berlin: Die Union will den Messerangriff von Mannheim zum Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag machen. Die Debatte soll laut "Rheinischer Post" am kommenden Mittwoch stattfinden. So stehe es in einem Schreiben des Ersten Parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion Frei an Bundestagspräsidentin Bas. Unions-Fraktions-Vize Spahn verwies darauf, dass die Zahl der Messerangriffe steigt. Das hat nach seinen Worten mit Migration aus gewaltbereiten Gesellschaften zu tun. Um mit solchen Menschen zurecht zu kommen, will Spahn ein schärferes Strafrecht. Außerdem forderte er mehr Messer-Verbotszonen und die Ausweisung ausländischer Straftäter nach Syrien und Afghanistan. In Mannheim hatte ein Mann am vergangenen Freitag wahllos auf Menschen eingestochen und mehrere verletzt. Ein Polizist, der dazwischen ging, wurde ebenfalls verletzt und ist inzwischen gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2024 19:15 Uhr