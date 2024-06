Union unterstützt Pistorius Wehrdienst-Pläne

Berlin: Die Union hat Verteidigungsminister Pistorius versprochen, ihn bei einem neuen Modell des Wehrdienstes zu unterstützen. Fraktionsvize Wadephul sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Pistorius wolle das Richtige. Die Union trage eine Wehrpflicht mit. Der Verteidigungsminister will offenbar allen 18-Jährigen einen Fragebogen zuschicken. Die Beantwortung soll verpflichtend sein. Es geht darum herauszufinden, ob die Jugendlichen bereit und tauglich zum Dienst sind. Danach soll eine Auswahl zur Musterung eingeladen werden. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Nanni, schlug im Deutschlandfunk vor, gezielt Frauen anzusprechen. Wenn es genauso viele Bewerbungen von Frauen wie Männern gebe, hätte die Bundeswehr keine Personalprobleme. Pistorius stellt seine Wehrdienst-Pläne zur Stunde im Verteidigungsausschuss des Bundestags vor. Am Nachmittag will er sie der Öffentlichkeit präsentieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 09:00 Uhr