Union und SPD nähern sich bei Wahltermin offenbar an

Berlin: Union und SPD nähern sich offenbar in der Frage des Wahltermins an. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Unionskreisen erfahren haben will, soll Parteichef Merz den 16. oder 23. Februar als Termin vorgeschlagen haben. Dies wäre ein Kompromiss zwischen dem zunächst von ihm geforderten Wahltermin am 19. Januar und dem von Kanzler Scholz ursprünglich angestrebten Wahltermin im März. Um Mitte Februar die Bundestagswahl abhalten zu können, müsste Kanzler Scholz Anfang Dezember die Vertrauensfrage stellen. Die Parteichefin der AfD, Weidel, forderte erneut schnelle Neuwahlen. Im ARD/ZDF Morgenmagazin sagte sie, ihre Partei sei gut vorbereitet auf die Wahl und bereit Verantwortung zu übernehmen. Der Wahltermin ist heute auch Thema einer Sondersitzung des Wahlprüfungsausschusses des Bundestags. Dabei soll Bundeswahlleiterin Brand über den Stand der Vorbereitungen berichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2024 08:00 Uhr