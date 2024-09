Union und FDP erhöhen Druck vor Migrationstreffen

Berlin: Vor dem Treffen von Regierung, Union und Ländern zur Migration erhöhen Teilnehmer den Druck, konkrete Entscheidungen zu treffen. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai fordert eine grundlegende Neuordnung der Migrationspolitik. Der dpa sagte er, das Treffen heute dürfe keine Show-Veranstaltung werden. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, will bei dem Treffen erreichen, dass Asylsuchende künftig an der deutschen Außengrenze zurückgewiesen werden können. Grünen-Chef Nouripour warnt vor zu hohen Erwartungen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, jede Idee sei willkommen, aber sie müsse sinnvoll, machbar und rechtens sein. An dem Treffen heute Nachmittag nehmen unter anderen Innenministerin Faeser, Außenministerin Baerbock, Justizminister Buschmann, der CDU-Politiker Frei sowie Vertreter der Länder Niedersachsen und Hessen teil.

