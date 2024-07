Union sieht Zeitplan für Sanierungen bei der Bahn kritisch

Berlin: Die Union hat Bedenken hinsichtlich der Generalsanierungen bei der Deutschen Bahn. Der Fraktionsvize im Bundestag, Lange, bezweifelte in einem Interview, ob der Zeitplan dafür eingehalt werden kann. Die Erfahrung der vergangenen Jahre lasse den Glauben daran verlieren, dass es bei der Riedbahn und den nachfolgenden Strecken "besser laufen soll", sagte er. Die Riedbahn ist die 74 Kilometer lange Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Von heute Abend an bis Mitte Dezember wird sie vollständig gesperrt. Gleise, Weichen und Stellwerke werden ebenso saniert wie die Bahnhöfe entlang der Strecke. Regional- und S-Bahnen werden in dieser Zeit durch Busse ersetzt. Fern- und Güterzüge werden umgeleitet. In den kommenden Jahren sollen noch 40 weitere Strecken grundlegend saniert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 18:00 Uhr