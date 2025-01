Union schadet laut Habeck dem Standort Deutschland

Berlin:r Wirtschaftsminister Habeck hat der Union vorgeworfen, dem Standort Deutschland zu schaden. In seiner Regierungserklärung im Bundestag bezog sich Habeck auf die gestrige Abstimmung über die Anträge der Union für eine strengere Asylpolitik, die die AfD unterstützt hatte. Diese Abstimmung, so der Grünen-Politiker wörtlich, werde "eine schlimme Schleifspur durch Deutschland ziehen." Unternehmen hätten große Schwierigkeiten, ausländische Arbeitnehmer anzuwerben. Auf diese sei Deutschland aber angewiesen. Für die Union hielt Jens Spahn - Habeck eine verheerende Bilanz vor. In den letzten drei Jahren seien hunderttausende Industrie-Arbeitsplätze verloren gegangen - und wer könne, investiere lieber im Ausland. Gestern hatte die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr drastisch auf 0,3 Prozent nach unten korrigiert.

