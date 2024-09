Union lässt Teilnehme am Migrationstreffen noch offen

Berlin: Vor den heutigen Gesprächen zum Thema Migration hat es die Union offen gelassen, ob sie an dem Treffen teilnehmen wird. Zur Begründung verwies der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, auf offene Fragen. So habe ihm Innenministerin Faeser in einem Telefonat nicht gesagt, wie sie konkret deutlich mehr Zurückweisungen an der Grenze erreichen wolle. Kanzler Scholz geht dagegen davon aus, dass es gemeinsame Beschlüsse geben wird. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Roßkopf, sagte dem BR, die Entscheidung Faesers habe ihn überrascht. Die erweiterten Kontrollen seien eine große personelle und logistische Herausforderung für die Bundespolizei. Roßkopf zeigte sich auch skeptisch über den erwarteten Erfolg. 80 Prozent der Menschen, die nach Deutschland kommen, werden von Schleusern ins Land gebracht. Und die gingen professionell vor und würden die Kontrollstellen in kürzester Zeit umfahren.

