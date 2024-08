Union kritisiert FDP-Pläne zur Mobilität

Berlin: Die Union hat die FDP-Pläne für mehr Autos in den Städten als plump zurückgewiesen. Unionsfraktionsvize Lange sagte "Welt", die FDP verschanze sich beim Thema Auto einmal mehr in einem ideologischen Graben. Genauso plump, wie die Grünen den Autoverkehr bekämpften, sei der FDP-Plan für mehr Autos in Innenstädten. Beides funktioniere nicht. Lange forderte einen Weg, bei dem alle Verkehrsträger gleich bewertet werden. Die Liberalen hatten beschlossen, dass es mehr kostenlose Parkplätze in Innenstädten geben soll oder alternativ ein deutschlandweites "Flatrate-Parken. Es soll weniger Fußgängerzonen und Fahrradstraßen geben, um mehr Raum für Autos zu schaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 20:00 Uhr