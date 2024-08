Union kritisiert FDP-Pläne zur Mobilität

Berlin: Die Union hat die FDP-Pläne für mehr Autos in den Städten als plump zurückgewiesen. Unionsfraktionsvize Lange wirft der FDP in "Welt"-TV vor, sich beim Thema Auto in einem ideologischen Graben zu verschanzen. Er forderte einen Weg, bei dem alle Verkehrsträger gleich bewertet werden. Der Verkehrsforscher Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung reagierte im BR-Interview ebenfalls kritisch. Ihn erinnere das an die Forderung "freie Fahrt für freie Bürger". Die Idee, dass alle mit dem Auto vors Geschäft fahren wollen, sei in den 70er und 80er Jahren modern gewesen. Die Liberalen hatten gefordert, dass es mehr kostenlose Parkplätze in Innenstädten geben soll und weniger Fußgängerzonen und Fahrradstraßen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2024 19:15 Uhr