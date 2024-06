Union gewinnt Europawahl vor AfD bei Rekordwahlbeteiligung

Berlin: Laut Bundeswahlleiterin Brand war die Wahlbeteiligung bei der diesjährigen Europawahl mit fast 65 Prozent so hoch wie nie seit der Wiedervereinigung. Bei der letzten Wahl lag sie noch bei 61,4 Prozent. Die Auszählung der Stimmen in Deutschland ist inzwischen beendet. Demnach ist die Union mit 30 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der AfD mit fast 16 Prozent. Die SPD kommt nur noch auf knapp 14, die Grünen verlieren stark auf rund zwölf Prozent. Die FDP bleibt mit etwas über fünf Prozent stabil. Das Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, erreicht aus dem Stand bundesweit gut sechs Prozent, die Linke halbiert sich auf knapp drei Prozent. In Bayern ist die CSU stärkste Partei, sie kommt auf rund 40 Prozent der Stimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 08:00 Uhr