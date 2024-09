Union fordert weniger Behörden

Neuhardenberg: In Union ruft die Bundesregierung auf, den Staat zu verschlanken. Bei der Klausur des geschäftsführenden Vorstands der Unionsfraktion im brandenburgischen Neuhardenberg sprach CDU-Chef Merz von "unübersehbar gewordenen staatlichen Entscheidungsprozessen". Deshalb müsse die Zahl der Behörden sinken und die Zahl der Beauftragten der Regierung mindestens halbiert werden. Merz wörtlich: "Es reden und entscheiden halt viel zu viele mit, wenn es um schnelle Verwaltungsentscheidungen geht." Außerdem warf er den Ampel-Parteien Versäumnisse vor, um Entwicklung und Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Deutschland voranzubringen. Der Chef der CSU-Landesgruppe, Dobrindt, betonte in Neuhardenberg, dass die Union beim Thema Migration auf schnelle Entscheidungen besteht. Bedingung für eine Einigung mit der Regierung ist demnach die Zurückweisung von Migranten an den deutschen Grenzen.

