Union fordert Machtwort von Scholz in Sachen Grenzkontrollen

Berlin: In der Debatte über die Kontrollen an deutschen EU-Binnengrenzen fordert die Union im Bundestag ein Machtwort des Kanzlers. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Throm, sagte der "Rheinischen Post", er erwarte, dass Kanzler Scholz die Innenministerin anweist, die Grenzkontrollen wieder hochzufahren. Faeser habe diese aber weitestgehend abgeschafft - trotz hunderter gefasster Schleuser, vollstreckter Haftbefehle und festgestellter illegaler Grenzübertritte. - Scholz hatte bereits weitere Grenzkontrollen auch für die Zukunft in Aussicht gestellt, um - wie der Kanzler sagte - die irreguläre Migration zu begrenzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 06:00 Uhr