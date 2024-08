Union fordert Klärung im Etatstreit vor der Sommerpause

Berlin: Die neuen Gutachten zum Etatentwurf für 2025 sorgen weiter für Diskussionen. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Braun von der CDU, forderte die Ampelregierung auf, den Sachverhalt rasch zu klären. Auf der online-Plattform X schrieb Braun, wie die Regierung das Loch von 17 Milliarden Euro im Etatentwurf auf ein verfassungsmäßiges Maß reduzieren wolle, müsse sie vor den parlamentarischen Beratungen Anfang September darlegen. Sonst sei alles sinnlos. - Im Auftrag des Finanzministeriums haben Experten zwei Gutachten zum geplanten Etat 2025 vorgelegt und diesen in Zweifel gezogen. Kritisch wird unter anderem gesehen, dass Zuschüsse an die Deutsche Bahn und die Autobahn GmbH in Darlehen umgewandelt werden sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 12:00 Uhr