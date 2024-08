Union Berlin übernimmt Tabellenführung in der Bundesliga

Berlin: In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin die Tabellenführung übernommen. Die Berliner siegten am Abend 1:0 gegen St. Pauli, das damit Schlusslicht der Tabelle bleibt. In der zweiten Bundesliga verlor Jahn Regensburg zuhause gegen Greuther Fürth 0:4. Die Fußballerinnen des FC Bayern München starteten mit einem Auswärtssieg in die neue Bundesliga-Saison. Sie siegten beim Aufsteiger Turbine Potsdam mit 2:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 23:00 Uhr