Union Berlin legt Berufung gegen DFB-Urteil ein

Frankfurt am Main: Das Bundesliga-Skandalspiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum dürfte weiter die Juristen des DFB beschäftigten. Union Berlin hat angekündigt gegen das heutige Urteil des Sportgerichts Berufung einzulegen. Das hatte zuvor Bochum den Sieg zugesprochen.In der Partie vom 14. Dezember war der Bochumer Torhüter von einem Feuerzeug aus dem Berliner Fanblock am Kopf getroffen worden. Er musste vom Platz, es gab eine lange Unterbrechung. Am Ende wurde das Spiel 1:1 Unentschieden gewertet. Dagegen waren die Bochumer rechtlich vorgegangen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.01.2025 23:00 Uhr