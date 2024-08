Union Berlin gewinnt in der Bundesliga gegen St. Pauli

Berlin: In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin gegen St. Pauli gewonnen. Die Berliner siegten dank eines Tores von Stürmer Benedict Hollerbach in der 34. Minute. Morgen spielt der FC Bayern gegen Freiburg und Augsburg ist in Heidenheim zu Gast. Bei den Frauen sind die Spielerinnen des FC Bayern mit einem Auswärtssieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Gegen Aufsteiger Turbine Potsdam hieß es am Ende 2:0.- Und noch zum Tennis: Bei den US Open spielt gerade Alexander Zverev gegen Tomás Martín Etcheverry sein Drittrunden-Match.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 06:00 Uhr