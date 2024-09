Unicef meldet fast 190.000 Polio-Impfungen im Gaza-Streifen

Gaza: Das UN-Kinderhilfswerk Unicef hat eine positive Zwischenbilanz der Polio-Impfaktion im Gaza-Streifen gezogen: In den vergangenen drei Tagen habe man gemeinsam mit dem Palästinenserhilfswerk UNRWA und der Weltgesundheitsorganisation mehr als 189.000 Kinder gegen Kinderlähmung geimpft. Damit sei das ursprüngliche Ziel übertroffen worden, so die zuständige Unicef-Regionaldirektorin. Insgesamt wolle man 640.000 Kinder unter zehn Jahren impfen. Damit die mehr als 500 Impfteams ihre Arbeit nun fortsetzen können, müssten sich die Hamas und israelische Armee weiter an die vereinbarte Feuerpause halten, so die Unicef-Mitarbeiterin. Anlass für die Aktion ist, dass an mehreren Orten im Gazastreifen Polioviren im Wasser gefunden wurden. Mindestens ein Kind ist auch an Kinderlähmung erkrankt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2024 18:15 Uhr