Unicef: Hitze gefährdet Leben und Gesundheit von Kindern

Berlin: Weltweit sind mehr als 460 Millionen Kinder besonders vom Klimawandel betroffen. Nach einer Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef lebt heute jedes fünfte Kind in einer Gegend, in der es mindestens doppelt so viele extrem heiße Tage gibt wie in den 1960er Jahren. Alleine in West- und Zentralafrika erleben heute 123 Millionen Kinder durchschnittlich in einem Drittel des Jahres Temperaturen von über 35 Grad Celsius. Leben und Gesundheit von Kindern seien weltweit durch Hitze gefährdet, die heißesten Sommertage scheinen jetzt normal zu sein, so Unicef.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2024 04:00 Uhr