Uni Passau soll Hiwis um ihr Geld prellen

Passau: Die Universität Passau sieht sich im Zusammenhang mit studentischen Beschäftigten dem Vorwurf der Lohnprellerei ausgesetzt. Die Partei "Die Linke" kritisiert, die Uni-Leitung spare sich seit Jahrzehnten Tausende Euro, weil die Besoldung rechtswidrig sei. In einer Erklärung des Kreisverbandes heißt es, unter anderem gehe es um einen zu geringen Stundenlohn sowie um fehlende Urlaubstage, Zuschläge und Inflationsanpassungen. Dabei gehe es in Einzelfällen um vierstellige Beträge. Die Universität habe zwar versprochen, sich am Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zu orientieren, passiert sei aber nichts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 10:00 Uhr