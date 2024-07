Ungarns Ministerpräsident Orban zu besuch in China

Peking: Nach seinem umstrittenen Besuch in Moskau ist Ungarns Ministerpräsident Orban überraschend nach China gereist. Dort hat er sich mit Staats- und Parteichef Xi getroffen. Xi sprach sich dabei laut staatlichen Medien für einen Waffenstillstand in der Ukraine mit anschließenden Verhandlungen aus. Die internationale Gemeinschaft müsse die Bedingungen schaffen, damit Russland und die Ukraine in einen direkten Dialog treten könnten. Die Volksrepublik stellt sich im Ukraine-Krieg als neutral dar, hat den Angriff Russlands aber bis heute nicht verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 10:00 Uhr