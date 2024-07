Ungarns Ministerpräsident Orban besucht überraschend China

Peking: Ungarns Ministerpräsident Orban ist zu einem vorab nicht angekündigten Besuch in China eingetroffen. Dort sind nach offiziellen Angaben Gespräche mit Staats- und Parteichef Xi über "Themen von gemeinsamem Interesse" geplant. Orban selbst bezeichnete seine Reise als Friedensmission. Zuvor war der ungarische Regierungschef in der Ukraine und auch in Russland gewesen. Der Besuch in Moskau wurde von Vertretern der EU und der NATO kritisiert. Ungarn hatte kurz zuvor die EU-Ratspräsidentschaft übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 06:00 Uhr