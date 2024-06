Ungarn will weitere Nato-Unterstützung für Ukraine nicht blockieren

Budapest: Nato-Generalsekretär Stoltenberg und der ungarische Regierungschef Orban haben sich auf den künftigen Umgang mit der Ukraine geeinigt. Ungarn lehnt es zwar weiter ab, Waffen an die Ukraine zu liefern und ukrainische Streitkräfte auszubilden. Orban will die geplante Ausweitung der Nato-Unterstützung aber nicht blockieren. Stoltenberg äußerte sich erfreut über den Kompromiss. Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten sollen künftig international organisiert werden. Das Projekt gilt als Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Ex-Präsident Trump ins Amt zurückkehren sollte. Er ist offenbar nicht bereit, die Ukraine so wie bisher zu unterstützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 13:00 Uhr