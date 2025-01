Ungarn verliert EU-Hilfen in Milliardenhöhe

Budapest: Ungarn verliert mit dem neuen Jahr EU-Hilfen von gut einer Milliarde Euro. Für die Freigabe der entsprechenden Fördergelder hätte das Land bis Ende des Jahres umfangreiche Reformen umsetzen müssen. Das teilte eine Sprecherin in Brüssel mit. Die EU-Kommission hatte die Mittel zur Förderung strukturschwacher Gebiete Ende 2022 eingefroren, weil die Regierung in Budapest EU-Standards und Grundwerte missachtet hatte. Ungarn war aufgefordert worden, etwa Gesetze zur Korruptionsbekämpfung zu ändern. Weil das unterblieb, verfielen die Mittel. Insgesamt liegen demnach rund 19 Milliarden Euro an EU-Geldern für Ungarn auf Eis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 18:00 Uhr