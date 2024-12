Ungarn gewährt polnischem Ex-Vize-Justizminister politisches Asyl

Budapest: Trotz Ermittlungen wegen Korruption in Polen bekommt ein ehemaliger Vize-Minister politisches Asyl im EU-Partnerstaat Ungarn. Der Stabschef von Ungarns Ministerpräsidenten Orban verteidigte den Schritt damit, dass die neue polnische Regierung politische Gegner verfolge. Die Regierung in Warschau wies das zurück und bestellte den ungarischen Botschafter ein. Konkret geht es um den früheren polnischen Vize-Justizminister Romanowski. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in dieser Funktion fast 40 Millionen Euro veruntreut oder dies versucht zu haben. Die Mittel stammten laut polnischer Staatsanwaltschaft aus einem Hilfsfonds für Kriminalitätsopfer. Romanowski gehörte der frühere polnischen Regierung unter Führung der rechtsnationalen Partei PiS an.

