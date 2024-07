Ungarische Regierung sagt Treffen mit Baerbock kurzfristig ab

Berlin: Außenministerin Baerbock wird kommende Woche nicht wie geplant nach Ungarn reisen. Das Treffen mit ihrem Amtskollegen wurde von der ungarischen Seite kurzfristig abgesagt, wie das Auswärtige Amt am Abend bestätigte. Der Besuch in Budapest solle aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Ungarns Außenminister spricht von Terminproblemen. Die Bundesregierung bedauerte die Absage. Ein ernstes, ehrliches und persönliches Gespräch zwischen beiden Außenministerien wäre durchaus wichtig gewesen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt - auch mit Blick auf die überraschende Moskau-Reise von Ungarns Premier Orban. Der war gestern in den Kreml gekommen, um mit Russlands Präsident Putin über den Ukraine-Krieg zu sprechen.

